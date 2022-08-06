إصابة طفل بجروح حرجة فى قصف إسرائيلى شرق خان يونس جنوب غزة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن مصادر طبية فى مستشفى غزة الأوروبى صرحت مساء اليوم، بأن طفلا من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الذى كان فى زيارة لمنزل جده شرق خان يونس، أصيب بجروح حرجة جراء قصف إسرائيلى شرق بلدة عبسان الكبيرة.

وكانت سيدة فلسطينية استشهدت، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح، فى وقت سابق اليوم السبت، جراء استهداف طائرة حربية إسرائيلية مركبة مدنية فى قرية أم النصر فى بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى 13 بينهم طفلة "5 أعوام" وسيدة "23 عاما"، و114 مصابا حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.