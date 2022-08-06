نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر العرموطي للمدينة : مافيات عليها ضرائب مليار دينار لا يتم ملاحقتها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 أغسطس 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج - علق النائب المحامي صالح العرموطي على اقرار مجلس النواب القانون المعدل للضريبة بأن هذا القانون طارد للاستثمار .

وتساءل : هل يجوز ان تعطى صلاحية بموجب القانون لمجلس الوزراء ان يزيد نسبة الضريبة من صفر الى 16 % .. مذكرا بأن

المجالس السابقة فوضت لمجلس الوزراء ذلك ، وإن هذا القرار

سيدمر القطاع الصناعي والتجاري نتيجة هذه الزيادة وسيشكل عبئا على المواطن .

وقال إن النسبة وهي 16 % خطيرة على الاقتصاد وهي طاردة للأستثمار وستلاحق كل الخدمات واالسلع .

أضاف في حديث للمدينة نيوز بأن هذا القانون طارد للاستثمار وليس جاذبا له ، فعندما يأتي المستثمر ويشاهد مشاريع وقوانين وضرائب وسلع سينسحب بالتأكيد .

وتحدث عما رآه ايجابية في القانون فقال : إن هذا القانون ليس فيه جاذبية إلا مسألة تقديم صرف الرديات ، فأصبحت شهرا او شهرين بدل سنة وسنتين .

وقال : لماذا لا يضم قانون ضريبة المبيعات الى قانون ضريبة الدخل وانتهينا ، مردفا : هناك مافيات ومراكز قوى عليهم مليارات ضر يبة دخل ولا يدفعونها .. بينما الموظفيون يقتطع من رواتبهم وقد تسترد ضمن الرديات ولكن هناك مافيات عليها مليار دينار ضرائب و" لا حد سائل عنها " .