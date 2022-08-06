النواب يصوّتون على “معدِّل المحكمة الدستورية” الاثنين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 أغسطس 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج :- قرر رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين، لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة “تشريعية” من الدورة الاستثنائية الحالية.

وعلى جدول أعمال الجلسة تلاوة الإجازات والاعتذارات وملخص محضر الجلسة السابقة، وقرار اللجنة القانونية رقم (8)، والمتخذ بتاريخ 3/8/2022، والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، على أن يعين في ختامها موعد وجدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال مصدر نيابي ، اليوم الخميس، إنه “من المرجح أن يبدأ النواب بمناقشة بنود مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، والتعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية، للتصويت على كل بند من بنود مشروع القانون في جلسة الاثنين”.

وكانت اللجنة القانونية قد أقرت، الأربعاء، مشروع القانون المعدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022،حيث وافقت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات، موصية مجلس النواب الموافقة على قرارها ، وفق هلا اخبار .

