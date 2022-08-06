عاجل.. بنسبة نجاح %75.04 اعلان نتائج الثانوية العامة 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم وبوابه الثانوية العامه thanwya.emis.gov.eg

إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، قد أصبح شبح الثانوية العامة هو الهاجس الأكبر في أي بيت مصري في هذا العام الدراسي الذي قد تصدرت فيه امتحانات الثانوية العامة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نظرًا لوجود الكثير من الطلاب الذين يمتلكون نفس الشكاوى والذين قد تعالت أصواتهم خاصًة في عدد من الامتحانات على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وقد أثارت تلك الشكاوى المتكررة الكثير من البلبلة في الشارع المصري ، وأصبح أولياء الأمور الذين لديهم أبناء في مرحلة الصف الثالث الثانوي يشعرون بقلق وتوتر كبير جدًا حيال نتائج أبنائهم التي لازالت في علم الغيب بالنسبة لهم حتى الآن، ولا يمكن لأحد منا في الوقت الحالي أن يتنبأ بمستوى درجات الطلاب أو التنسيق بالكليات المختلفة لذلك نتأهب جميعًا لمعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ربما قد تنبأ الكثير من الأهالي في الأعوام الأخيرة أن بعبع الثانوية العامة كما قد تم الإطلاق عليه منذ سنوات بعيدة لما يسببه من خوف وتوتر لدى الطلاب وأهاليهم سوف يقل عاتقه قليلًا بعدما قد توجهت الدولة في السنوات الأخيرة لتغيير منظومة الثانوية العامة وجعلها بشكل مختلف، ولكن في حقيقة الأمر أنه لم تؤثر هذه التغييرات في جعل الصف الثالث الثانوي هو العام الأكثر رهبة ورعب في حياة الطلاب الدراسية، وبعدما قد أشار المركز القومي للامتحانات في الثانوية العامة إلى انتهاء القائمين على تصحيح ومراجعة أوراق امتحانات الثانوية العامة من جميع أعمالهم أصبح خبر ظهور نتائج الثانوية العامة أمر قريب ومنتظر حدوثه خلال نهاية هذا الأسبوع .

أعلن الدكتور طارق شوقي #وزير_التربية_والتعليم والتعليم الفني في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة #الثانوية_العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04

بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38

خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة

قد استطاعت الثانوية العامة في هذا العام الدراسي أن تأخذ حيز كبير من أحاديث المجتمع المصري، وأصبحت خطوات الحصول على النتيجة من أكثر الأمور بحثًا على محركات البحث جوجل :