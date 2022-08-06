نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 وهو الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، ومن المرتقب إعلان نتيجة 3 ثانوي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات من خلال هذا الرابط، حيث يترقب إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العديد من الطلاب والطالبات خلال الساعات القادمة، خاصة بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم أن إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم، سوف تكن متاحة في نهاية الاسبوع الاول من شهر اغسطس القائم، ومن ثم من المرتقب وفقا لتلك التصريحات الرسمية أن تعلن النتيجة عبر رابط وزارة التربية والتعليم أو من خلال واحدة من الروابط الأخري المتخصصة والمصرح لها رسميا بإعلان النتيجة.

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات

يمكنكم الاطلاع على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات، وذلك مع اقتراب ميعاد إعلان النتيجة رسميا وفي هذا الصدد نوضح لكم متابعتنا الكرام أن اخر تصريحات وزارة التربية والتعليم حول نسبة النجاح، كانت تدور حول اختفاء المجاميع المرتفعة، حيث كان من المعتاد حصول بعض الطلاب علي نسبة 100%، إلا أن العام الحالي سوف يشهد اختفاء المجاميع المرتفعة، في الوقت نفسه أكدت الوزارة إن كليات الطب والهندسة، سوف تستقبل الطلاب وفقا للمعايير المعلنة سنويا، فيما يتناسب مع نسبة نجاح الطالب والمجموع الكلي والتنسيق والإعداد المصرح لها، كذلك إشارة الوزارة إلي أن انخفاض المجاميع يقابل بانخفاض التنسيق، وان المجموع الكلي للطلاب هذا العام لن يتضمن نسب نجاح عالية كما كان الحال في الأعوام الماضية، كذلك إشارة الوزارة إلي أن آلية التصحيح للعام الحالي مختلفة بشكل كبير عن الأعوام الماضية، هذا ولم يتم التصريح بنسبة النجاح حتي الآن بأي حال من الأحوال، وفي هذا السياق أكدت الوزارة نفي جميع الرسائل النصية التي تسلمها بعض الطلاب حول انخفاض نسبة النجاح ورسوب عدد كبير من الطلاب، لمجرد زيادة التوتر والقلق كونها رسائل مجهولة وغير رسمية، كذلك تهدف إلي تحصيل أموال من الطلاب فقط.

موعد إعلان نتيجة 3 ثانوي 2022

من المرتقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات خلال الساعات القادمة، خاصة أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن اعمال التصحيح ورصد الدرجات تقام بشكل مستمر ومتتابع من أجل خروج النتيجة في الوقت المحدد، وبشكل أدق في نهاية الاسبوع الاول من شهر اغسطس.

خطوات استخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

الخطوة الأولي زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

سجل رقم الجلوس واسم الطالب.

اخيرا انقر علي كلمة عرض النتائج.

متاح لك ترك تعليقك بالاسم ورقم الجلوس، من اجل إن نشير اليكم فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم، وذلك من خلال صندوق الوصف في نهاية هذا التقرير.

إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

أما عن آخر التقارير حول إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 فإن وزارة التربية والتعليم أكدت أن اعمال التصحيح لجميع المواد الدراسيه انتهت بالفعل، وذلك للاستعداد لعرض النتيجة خلال الساعات القادمة وفقا لتصريحات الوزارة، وقد أشار وزير التربية والتعليم إلي أن الطالب الحاصل علي أقل من 50% في مادة يعد راسب بتلك المادة.

في اخر تصريحات صدرت من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، فإن نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات من المقرر أن يتم الإعلان عنها بداية الأسبوع المقبل، علما بأن الطلاب الاوائل في جميع المحافظات سوف يتم التصريح باسماءهم قبل إعلان نتيجة باقي الطلاب بساعات، ومن المقرر تكريم الطلاب الاوائل للعام الحالي بشكل أكبر من أي عام سابق، وذلك لاختلاف طريقة الامتحانات والدراسة عن الأعوام السابقة.

إعلان نتيجة 3 ثانوي 2022 اليوم

اليوم السبت 6 اغسطس هو الميعاد المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وفي الوقت نفسه سوف تعلن الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن تفاصيل النتيجة بعد العاشرة صباح اليوم، ويمكنكم الحصول علي النتيجة في تمام الواحدة ظهرا وفقا لتلك التوقعات.