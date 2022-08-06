moe.gov.eg الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم استعلم فورا

موقع الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس ، ينتظر أبناء الثانوية العامة يوم الخميس بفارغ الصبر وعلى أحر من الجمر حيث تتهيأ كنترول الثانوية العامة خلال أيام قليلة موعد الإعلان عن ظهور النتائج، ومن المتوقع بأن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة خلال هذه الأيام، ولكن في حالة تساوت الدرجات فسيتم ترتيب الأوائل حسب الترتيب الأبجدى، في كلا من القسمبن العلمى والأدبي، كما أشار الدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم بأن الأمتحانات اعتمدت على قياس مدى استيعاب الطالب وقدراته العقلية، وقياس قدرات الطالب الممتاز .

موقع الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس

يمكن معرفة نتائج الثانوية العامة فور ظهورها من خلال بعض الخطوات البسيطة:

الدخول عبر منصة التربية والتعليم

إختيار الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

لحظات وسيتم ظهور النتائج للعام الحالى 2022.

ستظهر النتائج على شكل درجات وليس النسبة المئوية.

سيتمكن الطالب من معرفة بأنه دور أول أم ثانى.

سيحصل الطالب على مجموعة من إجمالي 410 وهو المجموع النهائي نتمنى التوفيق للجميع.

موعد الإعلان عن ظهور نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس للعام الحالى 2022

يترقب الجميع الموعد النهائي لظهور نتائج الثانوية العامة، حيث أعلن سابقا الدكتور طارق شوقي بأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة خلال الاسبوع الأول من الشهر الحالى شهر أغسطس، وأوضح بأنه تم تداول الاشاعات عن الموعد النهائي والرسمى لظهور النتائج، وأوضح أيضاً بأن الأمتحانات اعتمدت على قياس مدى ادراك الطالب المتميز وعلى استخدام العقل وليس للحفظ والتلقين، موضحا بأن هذا من ضمن اطار توجه وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق الأفضل وخلق بيئة علمية تعتمد على فهم وادراك الطالب ، سيتم ظهور مدى استيعاب الطالب خلال نتائج الثانوية العامة، حيث تعتبر هذه الفترة أهم خطوة في حياة الطلاب لأنها خطوة انتقالية على اساسها يتم تحديد الكلية التى سيلتحق بها الطالب وبالتالى مدى نجاحه في سوق العمل بعد ذلك، لذا ينتظر الجميع الموعد النهائي والرسمى للاعلان عن ظهور نتائج الثانوية العامة، ونتمنى بأن تنتشر الفرح والزغاريد في كل منزل به ثانوية عامة.

يتصدر البحث على جوجل على موقع وزارة التربية والتعليم، لكي يتابعوا ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢، عند رفعها على الموقع، حيث يخيم القلق والتوتر على الملايين من الطلاب والطالبات، ولذلك نوضح لكم رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس وهو رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي هو https://moe.gov.eg سوف يتم رفع نتائج جميع المحافظات وفقا لاعتماد كل نتيجة من المحافظ الخاص بها على الموقع دون انتظار باقي المحافظات.