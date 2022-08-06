نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعلن أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 نتيجة الثانوية العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منذ دقائق قليلة عن أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2022 تمهيدا للبدء في اعلان واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 لجميع الطلاب، ويضم المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم التحدث عن كافة التفاصيل والاحصائيات المختلفة المتعلقة بالنتيجة حيث اعلن الوزير عن نسب نجاح الثانوية العامة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية حيث بلغت نسب النجاح هذا العام 74% بينما السنة الماضية بلغت نسب النجاح 81% والعديد من التصريحات المختلفة الأخرى التي سوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي في السطور التالية.

أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022

أوائل الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية جاءت كالتالي في المركز الأول الطالبة زينب أكرم حسن حميدة من الفيوم حصلت علي مجموع 387 درجة وفي المركز الثاني الطالبة ساندي معاذ مقبول محمد عبد اللطيف من القاهرة حصلت علي مجموع 384 درجة وفي المركز الثالث الطالبة امنية إبراهيم السيد محمد عيد من الدقهلية حصلت علي مجموع 383 درجة وفي المركز الثالث متكرر الطالبة عائشة حسن طة حسن عبد الصادق حصلت من الإسكندرية حصلت علي مجموع 383 درجة وفي المركز الرابع الطالبة سوسن راني سراج الدين محمد من الدقهلية حصلت علي مجموع 382 درجة وفي المركز الرابع متكرر الطالب مهند محمد شعبان محمود حصل علي مجموع 382 درجة وفي المركز الخامس الطالبة بسملة محروس رشاد من سوهاج حصلت علي مجموع 381 درجة.

في المركز السادس في الشعبة الأدبية الطالب احمد سمير عبدالعزيز السيد مصطفي من القاهرة حصل علي مجموع 380 درجة والسادس متكرر جاء الطالبة اروي عبد المحسن محمد من الإسكندرية والطالبة لينة احمد فؤاد من الجيزة والطالبة مريم محمد احمد إسماعيل من القليوبية علي بمجموع 380 درجة لكل منهما.

أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 القسم العلمي رياضة

بالنسبة للقسم العلمي شعبة رياضة حصل علي المركز الأول الطالب عمر شريف عبدالمنعم عبدالحميد من الشرقية علي المركز الأول بمجموع 407 درجة وفي المركز الثاني الطالبة مريم حسن عبد المنعم عويس من الجيزة بمجموع 406 درجة وفي المركز الثالث الطالب احمد سامي محمود السيد الهيتي بمجموع 405 درجة وفي المركز الثالث متكرر الطالب محمد عاطف عبد الموجود الشيمي من الغربية بمجموع 405 درجة وفي المركز الرابع الطالب مارك ناجح ملاك بانوب من المنيا بمجموع 404 درجة وفي المركز الرابع متكرر كل من الطالب محمود مجدي السيد والطالب محمود نعمان عبدالمجيد والطالب مروان احمد سمير والطالبة ندي محمود عبد المولي بمجموع 404 درجة لكل منهما.