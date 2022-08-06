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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2022، حالة من القلق والتوتر والخوف سيطرت على طلاب وطالبات الثانوية العامة، عقب إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن اعتماده للنتيجة ظهر أمس الجمعة، حيث تقدم للامتحان هذا العام مايقرب من 707 آلاف و 992 طالبًا وطالبةً مابين علمي وأدبي في 2089 لجنة على مستوى جمهورية مصر العربية.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، مؤكدًا أن كل طالبٍ حصل على درجاته كاملة وبدقة شديدة دون تدخل العنصر البشري، وذلك الكترونيًّا عقب الانتهاء من الامتحان، وقد صرح سيادته مطمئنًا جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، بارتفاع نسبة النجاح لهذا العام متقاربة مع العام الماضي، حيث بلغت نسبة النجاح لهذا العام مايقرب من 75 %.

موعد إعلان النتيجة لعام 2022

أشارت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فمن المفترض أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن كافة التفاصيل لهذا العام، اليوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا، في مؤتمر صحفي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الفيس بوك.

أوائل الثانوية العامة لهذا العام

أعلن الدكتور طارق شوقي من خلال مؤتمر صحفي عبر صفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك عن أسماء أوائل الثانوية العامة، بمختلف الشعب ( علمي علوم _ علمي رياضة _ أدبي ) كما أنه سيجري اتصالاً هاتفيًّا معهم لتهنئتهم متمنيًّا لهم المزيد من التفوق والنجاح الدائم خلال حياتهم المستقبلية، ومن الجدير بالذكر أن قائمة الاوائل لهذا العام تضم أيضًا طلاب وطالبات الدمج والمكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ” Stem “.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

حيث تظهر نتيجة الثانوية العامة بدرجات كل مادة بالمجموع الكلي لجميع المواد الدراسية 410 مع توضيح حالة الطالب من حيث النجاح والرسوب.