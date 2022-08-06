نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعلان أوائل الثانوية العامة 2022 في جميع الشعب العلمية والأدبية رسميا الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل إعلان أوائل الثانوية العامة 2022 في جميع الشعب، بالفعل أعلن منذ لحظات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اسماء الطلاب والطالبات الاوائل في الثانويه العامه 2022 علي مستوي الجمهورية، وقد أشار إلي تفوق الذكور في شعبة العلمي علوم عن الاناث، إلا أن المركز الاول علي شعبة العلمي علوم تحصلت علية طالبة من المنوفية، ومن خلال هذا التقرير ستجد قوائم بأسماء الطلاب والطالبات الاوائل علي مستوي الجمهورية، وسوف نشير إلي رابط الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات حتي تحصل عليها بعد لحظات من الآن.

عاجل إعلان أوائل الثانوية العامة 2022

بالفعل أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم اسماء اوائل الثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات، ويمكنكم الاطلاع عليها من الصور الموضح لاسماء الطلاب والطالبات الاوائل في جميع الشعب ومختلف المحافظات، وقد جاءت نسبة النجاح الكلية للعام الحالي 75.04% وذلك وفقا لم صرح بة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، من خلال فيديو تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر صفحة وزارة التربية والتعليم علي الفيس بوك.

نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات

من أجل الحصول علي نتيجة 3 ثانوي عام 2022 يمكنكم استخراج النتيجة اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة 12ظهرا من خلال موقع اليوم السابع، وذلك حسب ما تم التصريح بة من خلال فيديو تفاصيل نتيجة الثانوية العامة الذي جاء في بيان رسمي من وزير التربية والتعليم، إلا أن تفاصيل النتيجة ومفردات الدرجات ستكن متاحة في السادسة مساء اليوم عبر موقع وزارة التربية والتعليم، أما الطلاب الذين تحجب نتائجهم اليوم من المقرر إعلانها بعد نحو أسبوع إلي 10 أيام بعد مراجعتها جيدا.

رابط الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي أن موقع اليوم السابع مصرح له إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم في تمام الساعة 12 ظهرا، إلا أن النتيجة ستكون كلية ولن يتم توضيح مفردات المجموع بكل المواد فيها، ولكن في تمام السادسة مساء ستكن التفاصيل متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وتلك الخطوات المتبعة للحصول علي النتيجة من خلالة