جوتيريش من هيروشيما: العالم يلهو بمسدس محشو بالنووى

جدة - نرمين السيد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، من أن البشرية "تلهو بمسدس ممتلئ"، وذلك تعقيبًا على الأزمات المثارة حاليًا حول النووى، فى مناسبة الذكرى الـ77 للقصف النووى الأمريكى الذى دمر مدينة هيروشيما اليابانية.





ومن خلال مراسم سنوية تنظمها هيروشيما تكريمًا لأرواح ضحايا القنبلة النووية الأمريكية، أطلق جوتيريش دعوة إلى قادة العالم للتخلى عن النووى، وإزالة الأسلحة النووية من ترساناتهم.

وأشار جوتيريش، إلى أنه قبل 77 عامًا "قُتل عشرات آلاف الأشخاص بلحظة فى هذه المدينة.. أحرقت جثث نساء وأطفال ورجال فى نار جهنمية، وتحولت مبان إلى غبار. ولُعن الناجون بإرث مشع" من السرطانات والأمراض الأخرى.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "علينا أن نتساءل: ما الذى تعلمناه من سحابة الفطر التى انتشرت فوق هذه المدينة؟"، مشددًا على أن "الأزمات الحالية التى تنطوى على خطر نووى تنتشر بسرعة، من الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة الكورية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية".

واضاف أن "البشرية تلعب بمسدس محشو وممتلئ بالرصاص"، مكررًا بذلك تحذيرات أطلقها هذا الأسبوع فى نيويورك خلال مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وتقام مراسم إحياء ذكرى ضحايا القصف الأمريكى على هيروشيما، التى يشارك فيها ناجون وأقارب ومسؤولون يابانيون وبعض الشخصيات الأجنبية البارزة، ضمن قيود منع تفشى كوفيد-19.

وتنظم خلال هذه المراسم صلاة الساعة 08.15 بالتوقيت المحلى، أى بالتوقيت الذى دمر فيه القصف الأمريكى المدينة فى نهاية الحرب العالمية الثانية.