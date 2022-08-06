اليونان: مدعى المحكمة العليا يحقق فى واقعة التنصت على هواتف

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب المدعى العام للمحكمة العليا اليونانية أن المدعى إيسيدوروس دوجياكوس، سيجرى شخصيًا تحقيقًا جنائيًا أوليًا بشأن واقعة التنصت على الهواتف، التى دفعت مدير جهاز الاستخبارات الوطنى إلى الاستقالة.





ونقلت وكالة أنباء "أثينا-مقدونيا" اليونانية، اليوم السبت، عن بيان صدر عن المكتب، أن المدعى سينظر تحديدًا فى تسريب معلومات واردة فى وثائق الدولة شديدة السرية فيما يتعلق "بعملية رفع السرية عن اتصالات إزاء قضايا متعلقة بالأمن القومى للبلاد". وجاء ذلك عقب أن تقدم نيكوس أندرولاكيس، رئيس حزب الحركة الاشتراكية اليونانية المعارض بشكوى، يوم الثلاثاء الماضى، أمام المحكمة العليا اليونانية بشأن ما وصفه بـ"محاولة" التجسس على هاتفه المحمول باستخدام أحد برمجيات التجسس الخبيثة. وأثارت الواقعة فضيحة أجبرت بانايوتيس كونتوليون، مدير جهاز الاستخبارات الوطنى، وأجريجوريس ديميترياديس، رئيس سكرتارية رئيس الوزراء، على الاستقالة.

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