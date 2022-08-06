جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، السبت، عن بلينكن قوله نحن ملتزمون بمعاهدة الدفاع المشترك وبالعمل مع الفلبين بشأن التحديات المشتركة. ومن جانبه، قال الرئيس الفلبينى إن الوضع الجيوسياسى المتقلب أظهر مدى أهمية العلاقات بين مانيلا وواشنطن، مضيفا أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان سلطت الضوء على مدى تقلب الأوضاع فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكى يؤكد التزام بلاده باتفاقية الدفاع المشترك مع الفلبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.