العثور على جثة مسؤول كبير بالجيش التايوانى فى فندق

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الوكالة التايوانية إنه تم العثور على أو يانج لى - شينج، نائب رئيس معهد "تشونج شان" الوطنى للعلوم والتكنولوجيا، المملوك للجيش، ميتًا فى غرفة فندق فى جنوب تايوان، صباح اليوم السبت.
وأضافت الوكالة أن السلطات تبحث فى سبب الوفاة، موضحة أن أو يانج كان فى رحلة عمل إلى منطقة بينج تونج الجنوبية، وأنه تولى المنصب فى وقت مبكر من هذا العام للإشراف على مشاريع إنتاج صواريخ مختلفة.
وبحسب "رويترز"، تعمل الهيئة المملوكة للجيش على مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصواريخ، لتصل إلى ما يقرب من 500 صاروخ هذا العام، حيث تعزز الجزيرة قوتها القتالية وسط ما تعتبره تايبيه تهديدًا عسكريًا متزايدًا للصين.
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