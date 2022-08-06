عاجل- حالة تأهب على حدود غزة مع انتشار جنود ودبابات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مواقع عدة فى قطاع غزة، اليوم، ما تسبب فى أضرار مادية فى المنازل والممتلكات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددًا من المواقع فى مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين القريبة من مناطق الاستهداف.

وقد استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفلة (5 سنوات) وسيدة، فيما أصيب 79 آخرون، جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى.