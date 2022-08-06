الدفاع التايوانية: مناورات الجيش الصينى تُحاكى شن هجوم على تايوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أن عدة طائرات حربية وسفن صينية أجرت مناورة قرب تايوان صباح اليوم، فيما يُعتقد أنها محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية.





وأضافت الوزارة فى بيان -نقلته وكالة الأنباء التايوانية الرسمية "سى إن إيه" باللغة الإنجليزية- أن بعض الطائرات والسفن الصينية عبرت الخط الأوسط فى مضيق تايوان، الذى يعتبر منطقة عازلة غير رسمية يتم عادة تجنبها من قبل الجيش الصينى والتايوانى. ورأت الوزارة أن الجيش الصينى من المرجح أنه "يحاكى هجوما على الجزيرة الرئيسية لتايوان"، مشيرة إلى أنه "ردا على تلك الانتهاكات، جمع الجيش (التايوانى) طائراته الحربية وأرسل تحذيرات عبر الراديو ونشر أنظمة الدفاع الصاروخية لرصد الطائرات الصينية (فى المضيق)". وتأتى المناورة الصينية ضمن ثالث أيام التدريبات العسكرية الصينية الواسعة قرب تايوان، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام، ردا على زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكى نانسى بيلوسى للعاصمة التايوانية تايبيه، فى أول زيارة لمسئول أمريكى رفيع المستوى منذ 25 عاما.

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