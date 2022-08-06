العالم اليوم - رهان مقابل بطاقة صفراء.. هل تورط نجم أرسنال مع المافيا؟

انتم الان تتابعون خبر رهان مقابل بطاقة صفراء.. هل تورط نجم أرسنال مع المافيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - منذ مطلع العام الجاري، يجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا بخصوص وجود شبهات حول احتمال تعمد لاعب أرسنال، السويسري غرانيت تجاكا، الحصول على بطاقة صفراء أثناء مباراته ضد ليدز يونايتد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه وبصورة غريبة بعض الشيء، أضاع تشاكا الوقت خلال المباراة أمام مضيفه ليدز يونايتد (4-1) في ديسمبر الماضي، حتى يحصل على إنذار.

وتزامن ذلك، مع كثرة المراهنات على نيل النجم السويسري هذه البطاقة الصفراء بمبالغ وصلت لـ52 ألف جنيه إسترليني تدفع بواسطة العملات المشفرة.

وأظهرت تحقيقات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، إمكانية أن تكون للمافيا الألبانية يدا في هذه الواقعة بالتحديد.

وبحسب السلطات، يشهد سوق العملات المشفرة مراهنات مخالفة لكل اللوائح والقوانين، وتتم عمليات التلاعب في عدة دول خارج بريطانيا أبرزها ألبانيا.

ولم يتلقى تجاكا حتى اللحظة تهما بالتورط مع المافيا الألبانية في هذا الأمر، لكن من الوارد، أن تتطور الأحداث، وفقما ذكرت "ديلي ميل".

وينحدر غرانيت تجاكا (29 عاما) من أصول ألبانية، وغرم ماليا في كأس العالم عام 2018، بسبب قيامه بإشارة باليد لتمثيل الرمز الألباني للنسر في فوز سويسرا على صربيا.