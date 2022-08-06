نموذج طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد والفئات المستهدفة

نموذج طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبدالعزيز للأسر المحتاجة، هو أمر معرفته تهم عدد كبير من المواطنين بالمملكة السعودية، حيث تُعد المؤسسة واحدة من أهم المؤسسات التي تقوم بتقديم الدعم للفئات المحتاجة، في صورة عينية، وقد أسسها الملك فهد ابن عبدالعزيز، ثم آلت إلى نجله الأمير عبدالعزيز بن فهد، والذي يواصل حاليًا الطريق الذي بدأه والده منذ أن أنشأ هذه المؤسسة، وسوف نطلع في هذا المقال على الفئات المستهدفة، وكذلك نموذج الطلب.

الفئات المستهدفة بمساعدات المؤسسة

تستهدف المؤسسة بالمساعدات التي تقدمها، فئات محددة، علمًا بأن المساعدات المقدمة مخصصة للمواطنين من أبناء المملكة وحاملي الجنسية السعودية فقط، وهذه الفئات كالتالي:

الأشخاص الذين يمرون بأزمات مالية.

الأرامل والمطلقات ممن ليس لديهن عائد للإنفاق منه.

الغارمين العاجزين عن السداد.

كبار السن الذين ليس لهم معاش.

العاجزين عن العمل والكسب لأسباب صحية.

وجدير بالذكر أنه على طالب المساعدة أن يقوم بتقديم نموذج طلب مساعدة، بالإضافة إلى تقديم الوثائق التي تثبت أهليته للحصول على المساعدة.

نموذج طلب الإعانة من مؤسسة الأمير عبدالعزيز 2022

يستلزم طلب إعانة نقدية من المؤسسة، تقديم نموذج طلب يتم كتابته على النحو التالي:

استهلال نموذج الطلب بالبسملة، ثم تحية الإسلام.

بعد ذلك تقديم التحية لكل من الملك سلمان، والأمير عبدالعزيز.

ثم كتابة أسباب طلب المساعدة بشكل مفصل، مع توضيح الحالة الاجتماعية، والصحية فضلًا عن الحالة الاقتصادية لطالب المساعدة.

كما يجب توضيح عدد أفراد الأسرة في الطلب وكذلك الدخل الشهري لها.

وفي الختام تقديم الشكر للمؤسسة، وكتابة الاسم بالكامل ورقم الهاتف المحمول والعنوان بالتفصيل والبريد الإلكتروني.

طريقة طلب إعانة مالية من المؤسسة

يتم تقديم طلب إعانة نقدية من المؤسسة بالخطوات التالية: