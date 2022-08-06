رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022 أدبي وعلمي من موقع وزارة التربية والتعليم 

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022، ينتظر الملايين من الطلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 وذلك عقب أن أعلن وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي أن النتيجة مازالت في الكنترول ولم يتم اعتمادها بشكل نهائي، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع القادم، وسوف نتابع رابط موقع الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022

أصدر تصريحات عديدة من قبل وزير التربية والتعليم بخصوص موعد نتائج الثانوية العام مما تسبب في خوف الكثير من الطلاب وأولياء الأمور للإعلان عن النتيجة في سوف تكون في بداية الأسبوع القادم، حيث تم التأكيد من قبل زير التربية والتعليم أنه لا يتواجد أي نية للتأخير في ظهور النتيجة، وتم تقدير موعد النتائج بشكل صحيح منذ البداية، بالإضافة إلى أنه أوضح في إحدى التصريحات أنه سوف يتم تطبيق قانون درجات الرأفة على بعض الإجابات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022

يستطيع كافة طلاب ثانوية العامة معرفة النتائج عبر الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويتم عدة خطوات وهي:

بعد التوجه إلى الموقع الخاص بعرض نتيجة الثانوية العامة 2022 وزارة التربية والتعليم .

يتم تحديد أيقونة عرض النتيجة.

ومن ثم يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

والنقر على خانة عرض النتيجة، حيث سوف تظهر النتيجة للطلاب بها جميع درجات مواد هذا العام.

حقيقة شائعات التلاعب في درجات نتائج الثانوية العامة

نفت وزارة التربية والتعليم أي أخبار وردت بشأن الشائعات المتداولة للفيديو بان هناك شخص في الكنترول قام بتزوير النتائج الخاصة بطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى أنها أوضحت أن الشخص الذي قال بأن يتواجد في الكنترول ليس له أي علاقة بالوزارة نهائيا، مصرحة أن تصحيح ورق الامتحانات يتم داخل لجان إلكترونية مشددة للغاية، وسوق يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد صاحب الفيديو.

أوائل الثانوية العامة لعام 2022

من المفترض أن يتم اعتماد نتائج الثانوية العامة لعام 2022 من قبل وزير التربية والتعليم الفني خلال هذه الفترة ويتم إعلانها بشكل رسمي للطلاب من خلال الموقع الخاص بالوزارة، وسوف يقوم وزير التربية والتعليم الفني بعد ظهور أوائل الثانوية العامة بالتواصل مع الطلاب الأوائل الحاصلين على المركز الأول على مستوى الأول، ليتم تهنئتهم بشكل رسمي، ومن المفترض أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل خلال الأيام القادمة.