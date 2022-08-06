نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 ورابط الحاسبة sbis hrsd والحد المانع وشروط استحقاق المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 تعد من أكثر الأشياء التي يبحث ويتساءل عنها عدد كبير جداً من الأسر المستفيدة والمتقدمة في الضمان الاجتماعي المطور وهذا بغرض معرفة قيمة الدعم المادي الذي يستحقه الفرد من الضمان الاجتماعي المطور، ويختلف قيمة الدعم من أسرة إلي اسرة أخري وهذا باختلاف قيمة الراتب الشهري التي تقضيه الأسرة وعدد الأفراد، كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصت على التسهيل على المواطنين وإنشاء حاسبة الكترونية يتم من خلال معرفة قيمة الدعم التي سوف يحصل عليها الفرد، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من البرامج الاجتماعية التي تقدم دعم مادي شهري للأسرة الفقيرة ومحدودة الدخل.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444

يحرص الضمان الاجتماعي المطور على تقديم الدعم لمستحقيه والأسر الأشد احتياجا للدعم، لذلك فقد وضعت الوزارة ضوابط مخصصة يتم عن طريقة تحديد إذا كان المتقدم يستحق الدعم أم لا من خلال شروط الأهلية، كما يختلف قيمة الدعم من فرد إلي آخر باختلاف عدد الأفراد والدخل الشهري، ويتم ويتم حساب رواتب الضمان الاجتماعي على أسس محددة وهي:

اولا يتم احتساب إجمالي الدخل الشهري التي تقضيه ويحصل عليه جميع أفراد الأسرة وجميع الأفراد دون استثناء أحد سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص.

ثم يحدد قيمة الراتب يخصم منه قرابة 50% من الإجمالي، ثم يضاف إليه مجموع الدعم الحكومي المتمثل في دعم ساند أو حساب المواطن أو أي دعم آخر يُقدم إلى الأسرة.

يقارن قيمة الدخل الذي تم احتسابه بالحد الأدنى لحساب راتب الضمان الاجتماعي وفقا لعدد أفراد الأسرة.

طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الالكترونية

لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة إلكترونية ليتم احتساب الضمان الاجتماعي المطور، ويمكنك ذلك بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى رابط حسابه الضمان الاجتماعي المطور.

ثم قم بالضغط على أيقونة دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك قم بإدخال الراتب الشهري برب الأسرة و الدخل المتقاعدين.

ثم قم بإدخال الدخل الحكومي والخاص وكذلك الدعم المماثل مثل حساب المواطن.

قم باستكمال البيانات المطلوبة.

ثم النقر على أحسب.

الحد المانع راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444

لقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن الحد المانع لسلم رواتب الضمان الاجتماعي، بحيث أن زاد الدخل الشهري عن هذا الحد فيعد غير مستحق للدعم أي غير مؤهل، الحد المانع هو:

الحد المانع للفرد 1100 ريال سعودي. الأسرة المكونة من فردين 1650 ريال سعودي. إما الأسرة المكونة من 3 أفراد 2200 ريال سعودي. الأسرة مكونة من 4 أفراد 2750 ريال.

الحد المانع للأسرة المكونة من 5 أفراد 3300 ريال. الأسرة المكونة من 6 أفراد 3850 ريال. للأسره المكونة من 7 أفراد 4200 ريال سعودي. الأسرة المكونة من 8 أفراد 4750 ريال.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها لقبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، شروط الأهلية هي: