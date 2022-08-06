نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 ورابط الحاسبة sbis hrsd والحد المانع وشروط استحقاق المعاش في المقال التالي
عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444 تعد من أكثر الأشياء التي يبحث ويتساءل عنها عدد كبير جداً من الأسر المستفيدة والمتقدمة في الضمان الاجتماعي المطور وهذا بغرض معرفة قيمة الدعم المادي الذي يستحقه الفرد من الضمان الاجتماعي المطور، ويختلف قيمة الدعم من أسرة إلي اسرة أخري وهذا باختلاف قيمة الراتب الشهري التي تقضيه الأسرة وعدد الأفراد، كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصت على التسهيل على المواطنين وإنشاء حاسبة الكترونية يتم من خلال معرفة قيمة الدعم التي سوف يحصل عليها الفرد، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من البرامج الاجتماعية التي تقدم دعم مادي شهري للأسرة الفقيرة ومحدودة الدخل.
حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1444
يحرص الضمان الاجتماعي المطور على تقديم الدعم لمستحقيه والأسر الأشد احتياجا للدعم، لذلك فقد وضعت الوزارة ضوابط مخصصة يتم عن طريقة تحديد إذا كان المتقدم يستحق الدعم أم لا من خلال شروط الأهلية، كما يختلف قيمة الدعم من فرد إلي آخر باختلاف عدد الأفراد والدخل الشهري، ويتم ويتم حساب رواتب الضمان الاجتماعي على أسس محددة وهي:
- اولا يتم احتساب إجمالي الدخل الشهري التي تقضيه ويحصل عليه جميع أفراد الأسرة وجميع الأفراد دون استثناء أحد سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص.
- ثم يحدد قيمة الراتب يخصم منه قرابة 50% من الإجمالي، ثم يضاف إليه مجموع الدعم الحكومي المتمثل في دعم ساند أو حساب المواطن أو أي دعم آخر يُقدم إلى الأسرة.
- يقارن قيمة الدخل الذي تم احتسابه بالحد الأدنى لحساب راتب الضمان الاجتماعي وفقا لعدد أفراد الأسرة.
طريقة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الالكترونية
لقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة إلكترونية ليتم احتساب الضمان الاجتماعي المطور، ويمكنك ذلك بالخطوات التالية:
- أولا قم بالدخول إلى رابط حسابه الضمان الاجتماعي المطور.
- ثم قم بالضغط على أيقونة دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.
- بعد ذلك قم بإدخال الراتب الشهري برب الأسرة و الدخل المتقاعدين.
- ثم قم بإدخال الدخل الحكومي والخاص وكذلك الدعم المماثل مثل حساب المواطن.
- قم باستكمال البيانات المطلوبة.
- ثم النقر على أحسب.
الحد المانع راتب الضمان الاجتماعي المطور 1444
لقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن الحد المانع لسلم رواتب الضمان الاجتماعي، بحيث أن زاد الدخل الشهري عن هذا الحد فيعد غير مستحق للدعم أي غير مؤهل، الحد المانع هو:
|الحد المانع للفرد
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|الأسرة المكونة من فردين
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|إما الأسرة المكونة من 3 أفراد
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|الأسرة مكونة من 4 أفراد
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|الحد المانع للأسرة المكونة من 5 أفراد
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|الأسرة المكونة من 6 أفراد
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|للأسره المكونة من 7 أفراد
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|الأسرة المكونة من 8 أفراد
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شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444
هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها لقبول طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، شروط الأهلية هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 550 للفرد، وللأسرة لا يزيد عن 1100 ريال سعودي.
- امتلاك المتقدم حساب بنكي خاص به ساري.
- ألا يكون مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجون.
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