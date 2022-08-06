نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر وزارة التربية والتعليم وموعد ضهورها للطلاب كما اعلن وزير التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 لا يكف طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الثانوي في جمهورية مصر العربية عن التساؤل بشأن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي المنتهي 2022م، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة الاختبارات في يوم السادس والعشرين من شهر يونيو 2022م وقد انتهوا من أداء الاختبارات في يوم الواحد والعشرين من شهر يوليو الجاري 2022م، وكشفت الوزارة على أنه لم يتم ظهور أو خروج أي معلومات بشأن ظهور النتيجة حتى الآن.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري عن أنه لم يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة حتى الآن وأي مصادر أو معلومات بشأن ظهور النتيجة لا أساس لها من الصحة، وأعلن الوزير أنه من المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي في بداية شهر أغسطس المقبل 2022م وخاصة في الأسبوع الأول منه، وسيتم فتح باب التظلمات لجميع الطلاب بعد مرور خمسة عشر يومًا من موعد ظهور نتيجة الدور الأول.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

قم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية الإلكتروني الرسمي.

من الموقع قم بالدخول إلى “بوابة مركز المعلومات” التابعة للوزارة ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة منك.

أبرز هذه البيانات هي رقم الجلوس قم بإدخاله بشكل صحيح ثم قم بالنقر على زر “عرض النتيجة”.

بمجرد اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع يتم ظهورها أمامك بالدرجات والبيانات كاملة.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري أنه من المتوقع ووفقًا للمؤشرات التي خرجت من داخل الكنترول أثناء عملية التصحيح ورصد الدرجات فإن نسبة النجاح قد تتعدى نسبة 74% وهي نسبة قريبة جدًا من نسبة نجاح الطلاب في العام الدراسي الماضي 2021م، وحيث أن الامتحانات جاءت بنفس مستوى اختبارات العام الدراسي الماضي فسيكون من المتوقع نسب النجاح في نفس المستوى أيضًا، وسيتم الكشف عن النتيجة بعد أيام قليلة وذلك منذ بداية شهر أغسطس المقبل وسيتم رفعها على موقع الوزارة الإلكتروني بمجرد رفعها على الموقع مباشرة.

ترقب نتيجة الثانوية العامة بعد إعلان الدكتور طارق شوقي انتهاء أعمال التصحيح وان نسبة النجاح 74% وهي نتيجة مقاربة للعام الماضي، وتم الاعلان ان النتيجة ستظهر بعد ساعات، الأن كن على ترقب لنتيجتك خلال ساعات بعد الإعلان عن الأوائل من قبل الدكتور طارق شوقي فور ذلك تكون النتيجة علي موقع الوزارة والمواقع المتفق معها .