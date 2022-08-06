ظهرت الآن ..نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس “موقع الوزارة لنتائج ثانوية عامة “

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، أعلنت الآن على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية إلي جميع الطلاب مجانا، وغدا سوف تتوافر في المدارس كافة محافظات الجمهورية، وتمكن الكثير من الطلاب من الحصول على نتائجهم من داخل الكنترولات واغلب النتائج مبشرة للغاية بارتفاع المجاميع لكثير من الطلاب تجاوز حد 85% وهو ما غير مسبوق مقارنه بالنظام الجديد ونتائج العام الماضي للثانوية العامة ، وجارى الآن رفع نتيجة الثانوية العامة 2022 للدور الأول على مواقع الحكومية.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 على عدة مواقع إلكترونية مختلفة منه موقع اليوم السابع وموقع جريدة الوطن، وموقع وزارة التربية والتعليم المصرية، ونتابع مع طلابنا عملية استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على المواقع المختلفة، عقب إعلان النتيجة الدور الأول سوف يتم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين على موقع الوزارة والتي سوف تكون في الغالب في الأشهر المقبلة، وأثناء مرحلة التنسيق وبالأخص قبل تنسيق المرحلة الثالثة الأخيرة هو متعارف عليه منذ سنوات لكى يتمكن الطلاب الراسبين من دخول بعض الكليات والمعاهد المتبقية في المرحلة الثالثة والأخيرة ، وسوف يشهد تنسيق هذا العام على كليات جديدة ويتم أضافتها إلي الجامعات الأهلية والخاصة والتي اثبت تفوقها معادلتها لنظيرتها الحكومية على مستوى التعليم والخريجين وبالتالي ما سوف يساهم على انخفاض الحد الأدنى للكليات نوعا ما وسوف نتابع معكم كافة تفاصيل مراحل التنسيق المختلفة والاطلاع على كل ما هو جديد من الكليات التي سوف تضمها الجامعات الأهلية في العام الدراسي الجديد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

حصل العديد من الطلاب على نتائجهم من الكنترولات التابعين لها، ولكن تكون النتيجة متاحة إلي الجميع على موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، ويمكن الآن لطلاب نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال اتباعك للطريقة الصحيحة التالية