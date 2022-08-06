نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن Link نتيجة الثانوية العامة 2022.. موعد إعلان النتيجة وشرح 3 خطوات للحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 هي الكلمات التي يبحث بها آلاف من الطلاب والطالبات في الصف الثالث الثانوي لمحاولة استخراج النتيجة، إلا أن حالة البحث والتوتر التي تسيطر علي الطلاب والأسر هي أمر مستمر في كل عام، وذلك باعتبار نتيجة الشهادة الثانوية واحدة من أهم النتائج التي تغيير حياة وتوجهات الطالب التعليمية، هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العديد من الاخبار حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، كذلك تصريحات هامة حول مؤشرات النجاح المعلنة والمنتشرة علي عدد من منصات التواصل الاجتماعي منذ ساعات، هذا وسوف تجد في هذا التقرير من موقع ثقفني كافة التفاصيل الجديدة حول نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 ، بالإضافة إلي شرح 3 خطوات للحصول علي النتيجة فور إعلانها رسميا.

نتيجة الثانوية العامة 2022

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس هو موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وهو رابط معتمد من الوزارة ومتخصص لتقديم خدمات التعليم المختلفة والمميزة للطلاب في جميع المراحل التعليمية ومختلف المحافظات، هذا ويتيح الرابط نفسة نتيجة الثالث الثانوي 2022 جميع المحافظات فور اعتمادها رسميا، علما بأن اعمال التصحيح لا تزال مستمرة وقائمة حتي الآن لبعض المواد التي تقدم الطلاب بالامتحان فيها خلال هذا العام، لذلك تم تعيين ميعاد إعلان النتيجة دون تحديد موعد محدد ويوم محدد لذلك، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات سوف يكن في نهاية الأسبوع الاول من شهر أغسطس المقبل، واكدت علي تأكيد يوم وساعة معينة لعرض نتائج الطلاب قرب هذا الميعاد، إلا أنها لم تصرح باي تصريحات اخري حول ميعاد النتيجة حتي الآن.

رابط وزارة التربية والتعليم

يمكنكم زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والحصول علي نتيجة 3 ثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد أن تعلن الوزارة أن النتيجة متاحة لجميع الطلاب بعد اعتمادها رسميا، حيث تبدأ اعمال التصحيح ورصد الدرجات بعد انتهاء الامتحانات في جميع المحافظات، ومن ثم تبدأ اعمال رصد الدرجات وتجميعها للطلاب، ومن ثم تعلن النتيجة من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية والمعتمدة، والتي يعتبر موقع وزارة التربية واحد من أهمها بالفعل.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2022

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن كل ما يتم تداوله حول إعلان نسب نجاح الطلاب في بعض المواد في الثانوية العامة، مجرد اخبار وتوقعات غير رسمية، وان وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن نسبة النجاح في أي مادة حتي الآن.

في سياق ما نرصدة من رسائل علي بعض الجروبات علي التليجرام، والتي اعتبرها البعض رسائل تهديد وترهيب للطلاب حول نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد أن ظهرت رساله تشير الي ارتفاع نسبة الرسوب وان العديد من الطلاب لن يتمكن من استخراج النتائج، وجميعها رسائل وهمية لا هدف لها سوي إثارة القلق قبل إعلان النتيجة، إلا أن وزير التربية والتعليم أكد أن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس ستكن متاحة نهاية الأسبوع الأول من شهر اغسطس.

إعلان نتيجة 3 ثانوي 2022

بعد إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الاسبوع الاول من شهر اغسطس، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها في أي يوم بين 1 إلي 7 اغسطس، ومن ثم يمكنكم ترقب إعلان النتيجة حتي بداية الأسبوع المقبل، وفي هذا السياق أكد وزير التربية والتعليم عدم حصول أي طالب علي نسبة 100%، إلا أن نسبة نجاح الطلاب الكلية لم يتم التصريح بها رسميا حتي الآن.

نتيجة 3 ثانوي بالاسم ورقم الجلوس

اليوم السبت 6 اغسطس هو الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، فقط تفصلنا دقائق ويتم إعلان تفاصيل النتيجة علي الفيس بوك من خلال صفحة وزارة التربية والتعليم التي يتابعها نحو 4.8 مليون فرد في مصر، وسوف نوضح لكم تلك التفاصيل حول إعلان النتيجة فور تصريح رسمي بها خلال اللحظات المقبلة.