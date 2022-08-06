مبروك للناجحين.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات موقع moe.gov.eg رسميا من وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات، بعد أن أصبحت لحظات معدودة تفصلنا عن اعلان نتيجة 3 ثانوي عام 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات، وذلك من خلال موقع moe.gov.eg رسميا من وزارة التربية والتعليم، نجد أن الطلاب وأولياء الأمور في حالة توتر وقلق لحين استخراج النتيجة، والتي نحن علي صدد توضيح خطوات الحصول عليها من الانترنت، وذلك بعد أن يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي باعتمادها رسميا اليوم في تمام العاشرة صباحا وإعلان تفاصيل اكثر حول معدلات النجاح والرسوب ونسبة النجاح الكلية للعام الحالي، والتي قد تم نشر وتداول بعض الأخبار حولها إلا أنها اخبار غير صحيحة باي حال من الأحوال.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات

من المقرر أن يتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس اليوم السبت 6 اغسطس، ولذلك عليكم ترقب صفحة وزارة التربية والتعليم الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد لحظات، حتي تحصل علي تفاصيل نتيجة شهادة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات، وذلك وفقا لتصريحات الوزارة بإعلان تلك التفاصيل من خلال الرابط الرسمي للوزارة علي الفيس بوك بعد اعتماد النتيجة رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي اليوم، هذا ومن المقرر إعلان أسماء الطلاب الاوائل وكذلك إتاحة النتيجة لجميع الطلاب بالاسم ورقم الجلوس عبر المواقع الإلكترونية المتخصصها، وقد أعلنت صحيفة اليوم السابع أن لها حقوق نشر النتائج من خلال رابط سريع، ولكننا سوف نشير إلي رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي فقط في هذا التقرير.

وزارة التربية والتعليم تفاصيل نتيجة 3 ثانوي

بعد قلق وتوتر استمر طوال الأيام السابقة، اخيرا سوف تعلن اليوم نتيجة الثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات، ويمكنكم متابعة مؤتمر النتيجة اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، هذا ومن المقرر أن يكن المجموع النهائي لدرجات الثانوية العامة 410 درجة، ولكن وزير التربية والتعليم اكد عدم ظهور نسبة 100% للعام الحالي.

آلية استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022