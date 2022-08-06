رئيس الوزراء اليابانى يعلن إجراء تعديلات وزارية

جدة - نرمين السيد - رجح رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم السبت، إجراء تعديلاً وزاريًا فى حكومته الأسبوع المقبل لمواجهة تحديات مختلفة ما بين معدلات تضخم متسارعة وعملية روسيا العسكرية فى أوكرانيا إلى جانب التوترات المتصاعدة فى مضيق تايوان.





وقال كيشيدا، فى تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية: "كنت أفكر دائمًا فى بداية جديدة مع أعضاء جدد وسط التحديات التى نواجهها". وأضاف: "لقد قررت المضى قدما فى الخطة الآن، فى الوقت المحدد الذى كنت أفكر فيه". وأفاد كيشيدا بأنه سيوجه جميع الوزراء فى حكومته الجديدة لمراجعة علاقاتهم المحتملة مع كنيسة التوحيد التى خضعت للتدقيق العام بعد واقعة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبى قبل حوالى شهر. ومن المقرر إقامة جنازة رسمية لآبى، الذى قتل على يد مسلح خلال حملة الشهر الماضى، فى 27 سبتمبر، مع انقسام الشعب حول استخدام أموال دافعى الضرائب.

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