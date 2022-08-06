روسيا: أوكرانيا غير مستعدة لمفاوضات جدية حول التسوية

جدة - نرمين السيد - وقال بوليانسكى فى حديث للبودكاست The Dive، إن "أما ما يخص مفاوضات السلام، فإن أوكرانيا لم تظهر أى دليل على موقف مسؤول. ولديهم بعض المطالب التى لا يمكن طرحها على الطاولة فى مفاوضات جدية".
وتابع: "ولذلك فإننا لم نصل إلى هناك بعد. وأوكرانيا تدلى بتصريحات سياسية فقط بأنها مستعدة للمفاوضات مع روسيا. لكنهم مستعدون لإجراء المفاوضات فى حال سحبت روسيا قواتها، حتى من دونباس والقرم، ما يعتبر أمرا سخيفا".
وخلص إلى القول: "وبالتالى لا يوجد لدينا شريك واقعي، ولذلك تستمر العملية العسكرية الخاصة".
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