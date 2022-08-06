طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مواقع فى قطاع غزة لليوم الثانى  

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عددا من المواقع فى مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع؛ ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين القريبة من مناطق الاستهداف.

وقد استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفلة (5 سنوات) وسيدة، فيما أصيب 79 آخرون، جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، لليوم الثانى على التوالى.