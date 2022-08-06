نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 خلال الدقائق الأخيرة إستقبل محرك البحث جوجل عدد كبير من الطلاب يقومون بالدخول من خلاله على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة بحثا عن النتيجة الخاصة بكل طالب، فقد إستغرق الطلاب خلال هذه السنة الدائرية مجهود كبير منهم وكذلك من خلال أولياء الأمور فى القيام بدعم الطلاب ودفعهم فى القضاء على هذا السنه ولكى يتمكن من الالتحاق بالجامعه.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

لكي يتمكن الطلاب من القيام بالإستعلام عن النتيجة اول باول كل ما عليك القيام به هو اتباع عدد من الخطوات التى هي:

أولا قم بالدخول على الموقع الخاص وزارة التربية والتعليم من خلال محرك البحث جوجل بعد ذلك كل ما عليك القيام به أن تقوم باختيار نتيجة الثانوية العامة وبعدها أنتظر قليلا حتى يتم الدخول الى الصفحة الخاصة بالإستعلام عن النتيجة، بعدها قم فى خانة البيانات بكتابة رقم الجلوس واسم الطالب، إضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة الموجودة أسفل الصفحة، أنتظر قليلا حتى تظهر النتيجة الخاصة بجميع المواد والدراجات.

ترقبوا اليوم السبت 6 أغسطس والمؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية الذي سوف يتم صدور فيه أوائل الثانوية العامة لعام 2022 ومن ثم يتم رفع نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وتعلن نسبة النجاح بعد رصد جميع الدرجات للطلاب، وبعدها ترفع النتائج عبر الموقع الموح في المقال، ونتمنى دوام النجاح والتفوق لجميع الطلاب.

تصريحات وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة من خلال عدة لقاءات تمت مع وزير التربية والتعليم خلال الفترات الأخيرة صرح بها عن عدد من الأمور وأهم الجوانب التي تم التصريح بها بأنه لا يوجد اى طالب قد يحصل على نسبة 100٪ مره أخرى وأنه تم الإنتهاء من هذا العصر لأن جميع الامتحانات التي يتم التحاق الطلاب بها ستكون معتمدة على التفكير أكثر بكثير من الحفظ والفهم مما يدفع الطلاب إلى التركيز على جوانب الفهم أكثر، كما أعلن عن الإنتهاء من تصحيح جميع المواد الدراسية وأن النتيجة في حالة المراجعة خلال فترة قليلة سيتم رفعها على جميع المواقع الرسمية.

موعد التظلمات

بعد ظهور النتيجة يريد عدد من الطلاب القيام بتقديم التظلمات الخاصة بالإمتحانات والدرجات التي حصل عليها، وإن بدء فتح الباب سيكون بعد إعلان النتيجة بعد 15 يوم وسيكون الرسوم الخاصة بها حوالى 300 جنية لكل ماده من المواد التى سيقوم الطالب بالتقديم على تظلم بها ويبعدها ينتظر الطالب عده ايام ليتم تجهيز اوراق الامتحان الخاصة به ليتم عملية المراجعه وإعادة التصحيح لطالب.