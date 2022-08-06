برقم جلوسك استعلم فورا عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg

يزداد البحث يومًا بعد يوم عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في جمهورية مصر العربية، وازداد البحث أكثر بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بالكشف عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بشكل رسمي، وتصدر البحث عن نتيجة الصف الثالث الثانوي مؤشر البحث جوجل العالمية لأننا بدأنا في العد التنازلي بشأن ظهور النتيجة ولكن لم يتم تحديد ميعاد ظهورها رسميًا حتى الآن وسنوافيكم أدق التفاصيل لحظة بلحظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

يجب على الطالب أو الشخص المستعلم أن يقوم بالدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية الرسمي.

والتعليم الفني المصرية الرسمي. بعد ظهور النتيجة سيتم فتح حقل فارغ على صفحة الموقع الرئيسية وبدون تسجيل الدخول يتضمن رقم الجلوس فيقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

ينقر بعد ذلك على أيقونة “عرض النتيجة” وينتظر عدة دقائق حتى يتم عرض نتيجته والتي تتضمن كل المواد التي قام بإجراء اختباراتها ودرجات كل مادة.

وتشمل النتيجة أيضًا على حالة الطالب إذا كان ناجحًأ أم راسبًا وفي حالة رسوبه يتم التأكيد عليه بأنه سيقوم بإجراء اختبارات الدور الثاني.

النتيجة تظهر بالدرجات والمجموع الكلي حيث أن درجة الطالب الكلية تبلغ 410 درجة ويتم احتساب الطالب نسبته المئوية بنفسه.

تصريحات الدكتور طارق شوقي بخصوص نتيجة الثانوية العامة

قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإدلاء ببعض التصريحات بشأن ظهور النتيجة وكانت كالآتي:-

أكد الدكتور طارق شوقي أن نتيجة الشهادة الثانوية لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لها.

لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لها. وأكد أن موعد ظهور النتيجة سيكون في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

يتم مراجعة وتصحيح وتدقيق حوالي 10 ملايين من أوراق الاختبارات داخل الكنترول الخاص بالتصحيح.

نسب نجاح ورسوب الطلاب لم يتم تحديدها ومعرفتها حتى الآن لأن عمليات التصحيح لا تزال قائمة.

يتم وضع درجات الرأفة إلى الطلاب التي تحتاج إليها حتى يتم رفعها من حالة رسوب إلى النجاح.

عمليات تصحيح الاختبارات ومراجعتها ورصد الدرجات قائمة حتى الآن بشكل دقيق ولم يتم الانتهاء منها بعد.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل أنه قد تم الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة إلكترونيا.

الان النتيجة بين يدي الدكتور طارق شوقي لاعتماد واعلانها في جميع المواقع الالكترونيه المتفق معها من قبل الوزارة.

ساعات قليلة تفصلنا علي فرحه نتيجة الثانوية العامة والزغاريد في كل بيت .

لذا اهتم باتباع الخطوات لمعرفة نتيجتك ومبروك مقدما .