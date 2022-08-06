نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً نتيجة الثانوية العامة 2022 الان جميع المحافظات عبر رابط سريع وشغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات عبر رابط سريع وشغال يساعد الطلبة والطالبات في الحصول على النتيجة النهائية للصف الثالث الثانوي العام 2022، اليوم السبت الموافق 6 أغسطس 2022، موعد الإعلان الرسمي للنتيجة التي ينتظرها جميع تلاميذ مدارس الثانوي العام في كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الان ينتظر الكثير من الطلاب نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢م للاطلاع علي درجاتهم ومعرفة مصيرهم للالتحاق بالدراسة الجامعية، حيث يتم الإعلان عن النتيجة رسميا علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني ويتم استخراج النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، كما خصص رابط نتائج الثانوية العامة 2022، لسهولة استعلام الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على النتيجة.



رابط نتيجة الثانوية العام ٢٠٢٢م

أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط يتم الدخول علية للاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢م والحصول عليها من خلال الضغط علي هذا الرابط (https://g12.emis.gov.eg/) والقيام بالدخول وتسجيل البيانات للاستخراج النتيجة بالكامل مع خالص التوفيق والسداد لجميع طلابنا الأعزاء.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي بالثانوية العامة لعام ٢٠٢٢م

يمكن الحصول علي نتيجة الصف الثالث الثانوي بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢م وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات الأتية:

أولا يجب علي الطلاب أو الأهالي الذهاب إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية للاستخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال النقر هنا https://g12.emis.gov.eg/.

من خلال النقر هنا https://g12.emis.gov.eg/. تحديد نتائج الامتحانات اختيار نتيجة الثانوية العامة الدور الأول لعام ٢٠٢٢م.

لعام ٢٠٢٢م. القيام باختيار الشعبة العلمية علوم أم رياضة أو اختيار الشعبة الأدبية وذلك حسب الطالب أو الطالبة بالشعبة المقيد بها.

يجب كتابة اسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس الخاص. بهم والتأكد من صحة البيانات.

نقوم بالضغط علي كلمة الاستعلام عن النتيجة.

سوف يتم ظهور النتيجة علي الفور تظهر درجات كل مادة قام الطلاب بتأدية الامتحانات فيها وحالة الطالب سواء ناجح أم راسب أم تأدية دور ثاني.

والمجموع الحاصل علية من المجموع الكلي.

أوضحت مصادر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري سوف يقوم بعرض جميع تفاصيل نتيجة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢م ونسبة النجاح لقسمي العلمي والأدبي بجانب كشف بأسماء الطلاب الأوائل علي الجمهورية علي معالي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجانب معالي وزير التعليم العالي لبدء تنسيق القبول بالجامعات لكل كلية حيث يكون ذلك لتسهيل وتيسير الأمور واختيار الكلية المناسبة لكل مجموع وذلك قبل القيام بالإعلان عنها رسميا.

تنبيه هام: إذا لم تتمكن من معرفة النتيجة سجل رقم جلوسك في صندوق التعليقات حتي نتمكن من مساعدتك في الحصول على نتائج اسفل هذا المقال رسمياً نتيجة الثانوية العامة 2022 جميع المحافظات عبر رابط سريع وشغال.