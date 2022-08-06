نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة 3 ثانوى نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس استظهار نتائج الصف الثالث الثانوي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتيجة الثانوية العامة يترقب جميع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية موعد إعلان النتائج، حيث تزداد عمليات البحث عن النتائج وموعد إعلانها والرابط الرسمي للحصول عليها، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ليتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم بكل سهولة فور اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم الفني، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل 2022.

موعد نتيجة الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تصريحاته التليفزيونية، أن المؤشرات الأولية للتصحيح تقترب من العام الماضي وأنه من المتوقع ان تكون مجاميع الثانوية العامة لعام 2022 ونسب النجاح تكون شبيهه للعام الماضي، وأنه قد انتهى عصر حصول الطلاب على نسبة نجاح 100%، كما أضاف الدكتور طارق شوقي بأنه يرجو من جميع طلاب الثانوية العامة أن يطمئنوا جداً لأن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 تم تأمينها بالكامل ولا يمكن لأي أحد اختراقها قبل موعد إعلانها، كما يؤكد أن كافة حقوق الطلاب محفوظة سواء في التصحيح أو في النتيجة.

وقد أضاف وزير التربية والتعليم تصريحاته أن نظام التقييم الجديد قد ساهم في انخفاض المجاميع في العام الماضي لأنه ساعد على تقييم الطلاب بشكل عادل مؤكداً أن ما يتم تداوله الآن عن مؤشرات ونسب نجاح ليس له أي أساس من الصحة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وأنه لا صحة لما يتم تداوله الآن عن أن موعد إعلان نتيجة الدور الأول للثانوية العامة غدا الخميس ويوم السبت على الموقع الرسمي لوزارة التعليم، وسيتم الحصول على النتائج من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم ، ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على أيقونة عرض النتيجة ستظهر نتيجه الطالب مباشرة فور انتهاء عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات وبعد اعلانها من قبل الدكتور طارق شوقي سيتم رفعها مباشرة على موقع الوزارة ليتمكن جميع طلاب الثانوية العامة من معرفة نتائجهم.

تحديث اليوم 31 يوليو حيث أن الطلبة والطالبات وأولياء الامور في كل مكان في جمهورية مصر العربية في حالة كبيرة من القلق حيث من المنتظر أن تعلن النتائج وتعتمد في خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل، وحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية أن نتيجة الصف الثالث الثانوي على أعتاب الانتهاء من عمليات التصحيح ومن ثم ترفع الدرجات عبر الموقع الرسمي خلال أيام.

ازدادت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حيث قد أعلنت وزارة التربية التعليم المصرية أن نتائج الصف الثالث الثانوي لعام 2022 سوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الموضح أعلى المقال، وصرحت بعض المصادر أن عمليات التصحيح قد قاربت بشكل كبير على الإنتهاء في جميع المواد الدراسية، وأكمل أيضاً أن النجاح للطالب سيكون من 50%.

تحديث اليوم السبت الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري لعام2022 حيث ينتظر جميع الطلاب في كل مكان في محافظات جمهورية مصر العربية أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي اليوم السبت السادس من الشهر الجاري، خاصة بعد أن انتهت عمليات التصحيح لأوراق الطلاب فعلياَ ومن المنتظر أن يتم رصد درجات الطلاب وإعلانها خلال الساعات المقبلة.