انفجار قنبلة يهز كابول قبيل احتفال عاشوراء.. ومخاوف إزاء أعداد الضحايا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، وقع الانفجار فى شارع تجارى مزدحم بالجانب الغربى من العاصمة الأفغانية كابول، حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية فى أفغانستان، حيث أظهرت لقطات فيديو نشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى موقع الحادث.

وأشارت "رويترز" إلى ان الحادث وقع بالقرب من محطات للحافلات، مضيفة أن الهجوم يأتى قبيل احتفال عاشوراء، الذى يحيى فيه الشيعة ذكرى استشهاد الحسين، حفيد النبى محمد عليه السلام.

ويأتى الانفجار صبيحة عملية إرهابية نفذها تنظيم داعش الإرهابى فى كابول، أمس الجمعة، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 18 آخرين.