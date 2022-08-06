روسيا: قلق بالغ إزاء التصعيد الإسرائيلى فى غزة

جدة - نرمين السيد - أعربت روسيا، اليوم السبت، عن "قلقها البالغ" إزاء التصعيد من الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، والتى أسفرت عن سقوط 15 شهيدًا على الأقل حتى الآن، داعية إلى إبداء "أقصى درجات ضبط النفس".





وحسبما نقلت "فرانس برس"، جاء فى بيان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "نراقب بقلق بالغ تطور الأحداث التى يمكن أن تؤدى إلى استئناف المواجهة العسكرية على نطاق واسع وتفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً فى غزة". ودعت زاخاروفا "كل الأطراف المعنيين إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس".

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