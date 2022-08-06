ضربات قرب زابوريجيا.. أوروبا تدين موسكو لـ«انتهاك السلامة النووية»

جدة - نرمين السيد - وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، فى تغريدة عبر "تويتر"، اليوم السبت: "يدين الاتحاد الأوروبى الأنشطة العسكرية الروسية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية. إنه انتهاك خطير وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية ومثال آخر على ازدراء روسيا المعايير الدولية".

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد اتهم الجيش الروسى، أمس الجمعة، بضرب "محطة زابوريجيا النووية لمرتين"، وهى المحطة التى تخضع لسيطرة روسيا منذ بداية الحرب الأوكرانية.

وقال زيلينسكى: "كل قصف من هذا النوع هو جريمة مشينة، عمل إرهابى.. وينبغى لروسيا أن تتحمل مسؤولية تعريضها محطة نووية للخطر".

وبحسب التقارير الأوكرانية، فقد ألحق القصف أضرارًا بخط لربط التيار الكهربائى، ما تسبب بتوقف أحد المفاعلات فى المحطة.