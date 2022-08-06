عاجل- ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلى على غزة إلى 15 شخصا

جدة - نرمين السيد - وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، أنه يتوقع استمرار العملية العسكرية فى غزة لمدة أسبوع.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 15 شخصًا، حيث تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات القطاع، مع ارتفاع أعداد المصابين جراء القصف الإسرائيلى على القطاع، فى ظل نقص شديد فى الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات القطاع.

وأكدت "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، استشهاد شخص وإصابة آخرين فى استهداف طائرات الاحتلال لأرض زراعية جنوب قطاع غزة، لافتة إلى أن القصف الإسرائيلى طال مواقع مختلفة فى قطاع غزة، ما تسبب بأضرار مادية فى المنازل والممتلكات، فى حين سادت حالة من التأهب على حدود قطاع غزة، اليوم السبت، مع انتشار الجنود والدبابات الإسرائيلية هناك.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مواقع عدة فى قطاع غزة، اليوم، ما تسبب فى أضرار مادية فى المنازل والممتلكات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قصفت طائرات حربية إسرائيلية عددًا من المواقع فى مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين القريبة من مناطق الاستهداف.