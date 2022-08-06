عاجل- توقف محطة توليد الكهرباء فى غزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر رسمية فى قطاع غزة، اليوم السبت، إيقاف محطة توليد الطاقة عن العمل بشكل كامل، وذلك ابتداء من ظهر اليوم السبت، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وفى بيان صحفى، اليوم، قالت سلطة الطاقة فى غزة إن قرار توقيف المحطة يأتى بسبب الظروف الراهنة، وعدم التمكن من توريد الوقود اللازم لتشغيلها. وأضاف البيان أنه "بهذا الإعلان يصل ما يتوفر من الطاقة فى غزة إلى 120 ميجاواط من الكهرباء، فى الوقت الذى تحتاج فيه غزة يوميًا فى فصل الصيف إلى ما يزيد على 500 ميجاواط". وأوضحت المصادر الفلسطينية، أنه بعد هذا التوقف سيصل جدول توزيع الكهرباء على المنازل بواقع أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.

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