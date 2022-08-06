المكسيك: مقتل 13 شخصا من أفراد عصابة قتلت ضابط شرطة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشرطة كذلك القبض على شخصين آخرين من المشاركين فى الهجوم. وبدأت السلطات بعملية أمنية فى مقاطعة رايون فى الولاية المذكورة على إثر توقيف إمرأتين اعترفتا بمشاركتهما فى أعمال دفن الجثامين سرا، وأخبرتا الشرطة بموقع المقابر. وأثناء التحريات، تعرض فريق تابع للشرطة لهجوم المسلحين، وأسفر الاشتباك عن مقتل 10 رجال و3 نساء من المهاجمين. وصادرت الشرطة خلال العملية 27 بندقية و6 سيارات تابعة لأفراد العصابة، واحدة منها تحمل لوحة أرقام أمريكية.

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