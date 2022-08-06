الكرملين يكشف سر انقطاع الاتصالات بين بوتين وماكرون: فرنسا بلد «غير صديق»

وردًا عن سؤال حول غياب التواصل الهاتفى مؤخرًا بين الرئيسين اللذين كانا قد تحادثا فى مناسبات عدة مطلع العام، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف: "أولا فرنسا دولة غير صديقة نظرًا إلى القرارات التى تتخذها حيال بلدنا"، مضيفًا أن الرئيسين "لا يتهاتفان لأنهما يعتبران أن الوقت لم يحن وأنه ببساطة أمر غير ضرورى حاليًا".
وقال بيسكوف: "عندما تقتضى الضرورة، يمكن أن يتهاتفا".
وكان آخر تبادل اتصالات رسمى بين الرئيسين فى 28 مايو الماضى، عندما تطرقا هاتفيا مع المستشار الألمانى أولاف شولتس إلى مصير الجنود الأوكرانيين الأسرى لدى الجيش الروسى.
كما تحادث الرئيسان الفرنسى والروسى هاتفيا مطلع مايو ومطلع مارس، وفى 5 مناسات فى فبراير مع ذروة التصعيد الذى انتهى بالهجوم على أوكرانيا فى 24 من الشهر نفسه.
وتصنف روسيا عددًا من الدول، بينها فرنسا، على أنها دول "غير صديقة"، بعدما فرضت هذه الدول عقوبات على موسكو فى أعقاب إندلاع الحرب الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.
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