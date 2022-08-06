العالم اليوم - ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة في طرابلس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 08:15 صباحاً - اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة ليل الجمعة السبت، في منطقة الجبس جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، أن الاشتباكات دارت في منطقة الجبس جنوبي طرابلس.

واندلعت المواجهات الجديدة، بين ميليشيات موالية للحكومتين المتنازعتين، استُخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة.

وسمع بحسب وكالة "فرانس برس"، رشقات نارية ودوي انفجارات نحو الساعة 01:00 فجر السبت بالتوقيت المحلي.

ووفق مصادر ليبية، فقد انتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء "444"، ولم ترد على الفور تقارير عن تسجيل ضحايا.

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها برلمان طبرق في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا موقتا.

وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.