العالم اليوم - مسرح الحمامات.. دلال أبو أمنة تمزج الأصيل بالحديث في تونس

انتم الان تتابعون خبر مسرح الحمامات.. دلال أبو أمنة تمزج الأصيل بالحديث في تونس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 05:45 مساءً - أحيت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة أولى حفلاتها في تونس، مساء الجمعة، على مسرح الحمامات الدولي.

وكان الجمهور التونسي قد اكتشف صوت الدكتورة والمطربة دلال أبو آمنة عبر فيديوهاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركها في سهرة الحمامات ترديد أغاني الطرب وتراث فلسطين، كما أهدته باقة من الأغاني التونسية للفنانة الراحلة نعمة.

وعبرت دلال أبو آمنة في حديث لموقع "دوت الخليج" عن سعادتا بالغناء في تونس بعد حفل ناجح في جرش بالأردن، وقالت إن لقاءها الأول مع الجمهور التونسي " تميز بالجمال والرقي والثقافة العالية، وإن الجمهور كان في حالة إصغاء كبيرة ".

وأضافت:" لقد سمعوني بحب في أغاني التراث الفلسطيني وباحترام في أغاني الخاصة وبشغف في أغاني الطرب القديم".

وتحدثت دلال أبو آمنة عن حرصها على إخراج أغاني التراث في حلة جديدة، وخوض تحدي المحافظة على أصالة الموروث، و نقله لجيل جديد في نفس الوقت، خاصة وأن جمهورها من كل الأعمار، فضلا عن سعيها لتحقيق المعادلة في تجربتها الفنية بين الأصيل والحديث.

ورافقت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة خلال حفلها في مهرجان الحمامات الدولي فرقة تونسية بقيادة المايسترو محمد الأسود، وقالت الفنانة "إن العمل مع عازفين تونسيين منحها الفرصة للتعرف عن قرب على لغة الجمهور وبناء جسور تواصل معه، كما أن المايسترو الأسود قدم لها لحنا تونسيا وسيجمعهما مشروع فني في القريب".

وبخصوص مشروعها الفني لإعادة أغاني التراث من فلسطين والشام والعالم العربي "يا ستّي"، والذي تشاركها فيه مجموعة من حافظات التراث في عروضها على مسارح العالم العربي، قالت دلال إنه "متواصل للموسم الثاني وسيكون عربيا خالصا من أجل نقل هواجس الأرض الفلسطينية إلى كل العرب ووصل فلسطين بالعالم وتعزيز هويتها العربية ".

يذكر أن دلال أبو آمنة اعتلت مسرح الحمامات الدولي بثوب فلسطيني مطرز في أول عروضها بتونس، وسيكون عرضها الثاني على مسرح دقة الأثري في محافظة باجة شمال البلاد.