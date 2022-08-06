“الرابط الرسمي'” الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg برقم الجلوس ادبي علمي كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن كافة التفاصيل التي تتعلق بإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام 2022، وذلك بالتزامن مع ترقب كبير من قبل الطلاب وكذلك أولياء الأمور لكي يتم التعرف على النتائج والمعدلات التي حصل عليها الطلاب خلال امتحانات العام الدراسي المنقضي، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة في جميع محافظات مصر في يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو، وقد بدأت على الفور اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وسوف نستعرض الآن كيفية رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg برقم الجلوس ادبي علمي.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول جميع المحافظات

أكدت وزارة التربية والتعليم متمثلة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني أنه من المقرر ان يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2022 الدور الأول لجميع الطلاب بشكل عام، في الأسبوع الاول من شهر أغسطس، على أن يكون الحد الأقصى لإعلان النتيجة في اخر ايام الأسبوع الأول من الشهر نفسه، على ان يتم اعلان النتائج الخاصة بالطلاب من خلال مؤتمر صحفي بناء على اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، وقد ظهرت خلال الساعات الماضية بعض مؤشرات نتائج الثانوية العامة، التي شهدت تفوق كبير من جانب طلاب علمي علوم على مستوى الجمهورية بالمقارنة بنتائج الشعبة الادبية وشعبة علمي رياضة، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن النتيجة الكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

وأن الموعد النهائي المخصص لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 والذي يكون فقط برقم الجلوس ورسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وهذا بداية الأسبوع المقبل، حيث يتم بعد الانتهاء مباشرة من تجهيزها بشكل كامل طرحها على الموقع الرسمي للوزارة وتحديد جميع أسماء الطلاب الأوائل وذلك لشعبتي أدبي وعلمي علوم ورياضيات في جميع المحافظات.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي 2022

ويمكن أن يتم الاستعلام بسهولة الكترونيا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، عن طريق اتباع الخطوات التالية.