نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر http://thanwya.emis.gov.eg/.. رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022.. بكافة التخصصات علمي وأدبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022.. بكافة التخصصات علمي وأدبي، كشفت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا أن هذه الساعات تشهد استعداد الوزارة لكي يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول لجميع الطلاب بكافة التخصصات علمي وأدبي في جميع المحافظات بشكل عام، وذلك بعدما تم الانتهاء من كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع المدارس بشكلٍ عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم القومي.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم الفني أنه من المقرر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية العامة 2022، على ان تكون طرحها عبر موقع الوزارة ليتم الحصول عليها بسهولة، بعدما أعلنت الوزارة عن بيان يتضمن تصريحات هامة بشأن اعلان النتيجة الخاصة بالطلاب، وقد اكدت الوزارة انها حرصت على انهاء كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الساعات الماضية في جميع المحافظات بشكل عام، ومن ثم يتم رصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا للحصول على النتيجة من خلال الموقع.

رابط استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الفني ان نتيجة الطلاب سوف تعلن بشكل رسمي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفني، حيث يسهل استخراج النتيجة برقم الجلوس، على ان يكون ذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، فمن المقرر ان تعلن أسماء الطلاب الأوائل بجميع الفروع على مستوى الجمهورية في مؤتمر رسمي من قبل الوزارة، ثم يتم طرح نتائج الطلاب ليتم استخراجها الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2022

ويمكن لكافة طلاب الصف الثالث الثانوي في جميع محافظات مصر استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني من خلال اتباع الخطوات التالية.