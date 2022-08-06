نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لاستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف يعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، والتي طال انتظارها، وبعد حالة من الترقب والقلق، زف الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع الفيس بوك للتواصل الاجتماعي، أن السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، اعتمد بالفعل نتيجة الصف الثالث الثانوي مساء أمس الجمعة وسيتم الكشف خلال ساعات عن كافة التفاصيل، ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم وطريقة الاستعلام عبر الخدمة الإلكترونية التي من المؤكد سوف يتم إتاحتها عبر مركز المعلومات أو بوابة الثانوية العامة كما هو معتاد في السنوات القادمة، أو عن طريق رابط أخر ستخصصه الوزارة لهذا الشأن.

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم

أكد الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية، أنه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت الموافق السادس من أغسطس 2022، سوف يعلن الدكتور طارق شوقي عن جميه التفاصيل والإحصائيات في نتيجة الثانوية العامة 2022، ويمكن متابعة ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على الفيس بوك، هذا بخلاف القنوات الفضائية التي قد تنقل الحدث، والذي يترقبه الآلاف من الأسر المصرية على مستوى جميع المحافظات، خاصةً بعد تطبيق النظام الجديد، والتطوير الذي تم العمل به لتحسين مخرجات تلك المرحلة الهامة من التعليم في حياة الطلاب.

يترقب نتيجة الثانوية العامة الآلاف إن لم يكن ملايين الأسر من لهم أبناء في تلك المرحلة التي لها تأثير كبير على مستقبل الطالب أو الطالبة سواء كان العلمي أو المهني عند التخرج من الجامعة، وترسم بشكل كبير هذا الأمر على حد الدرجات والمعدل الذي سيتحصل عليه، والذي سيلعب دور رئيسي في تحديد الكلية التي سيلتحق بها خلال مرحلة تنسيق القبول في الجامعات المصرية، والذي من المؤكد انه سينطلق خلال أيام قليلة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن النتائج اليوم، لتتولي وزارة التعليم العالي تحديد الشرائح ألية القبول وتسجيل الرغبات في دليل الطالب عبر خدمات موقع التنسيق.

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

ساعات بل دقائق تفصلنا عن موعد إعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة وكيفية الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والصفحات الرسمية التابعة له بمواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكن متابعة بوابة الثانوية العامة والتي قد تشير إلى رابط الخدمة التي منها سيتم الحصول على النتيجة برقم الجلوي أو عبر بيانات الطالب للدخول على بوابة التعليم الإلكتروني.