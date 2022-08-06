العالم اليوم - انفجار عنيف يهز العاصمة الأفغانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 05:45 مساءً - هز انفجار قنبلة، يوم السبت، العاصمة الأفغانية كابول، وسط مخاوف من وقوع إصابات في محيط الانفجار العنيف.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان إن قنبلة انفجرت في كابول وسط مخاوف من إصابة الكثيرين.

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي منالعاصمة الأفغانية حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على شبكة الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب من محطات للحافلات.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم.

وقُتل ما لا يقل عن ثمانية في حين أصيب 18 في كابول الجمعة في تفجير نفذه تنظيم داعش الإرهابي.