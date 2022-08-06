العالم اليوم - لدواع أمنية.. إلغاء مباراة يوفنتوس وأتلتيكو في تل أبيب

انتم الان تتابعون خبر لدواع أمنية.. إلغاء مباراة يوفنتوس وأتلتيكو في تل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 05:45 مساءً - أعلن فريقا يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني إلغاء مباراتهما الودية التي كانت مقرر في تل أبيب، يوم السبت، لأسباب تتعلق بالوضع الأمني الراهن" في البلاد.

وقصفت طائرات إسرائيلية غزة وأطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على مدن إسرائيلية، يوم السبت، بعد أن أنهت عملية إسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي هدوء نسبيا امتد لأكثر من عام على طول الحدود.

وكان من المقرر إقامة المباراة بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في ملعب بلومفيلد في تل أبيب يوم السبت.

وسيبدأ يوفنتوس مسيرته في الموسم الجديد لدوري إيطاليا في مواجهة ساسولو في 15 أغسطس الجاري بينما يبدأ أتلتيكو مدريد مسيرته في الموسم الجديد بإسبانيا باللعب في ضيافة خيتافي في نفس اليوم.