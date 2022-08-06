العالم اليوم - الآلاف يتوافدون على محطات الوقود في بنغلاديش قبل رفع الأسعار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 05:45 مساءً - توافد آلاف المواطنين في بنغلاديش اليوم السبت إلى محطات الوقود قبل ساعات من دخول قرار رفع أسعار المحروقات بشكل كبير حيز التنفيذ.

وأعلنت حكومة بنغلاديش أمس الجمعة رفع سعر البنزين بنسبة 51.7 بالمئة، وكذلك الديزل بنسبة 42.5 بالمئة على أن يبدأ تطبيق القرار الأحد عند منتصف الليل.

وأغلقت العديد من المحطات أبوابها إثر توافد كبير للمواطنين واندلعت احتجاجات واسعة في البلاد.

وعمد بعض الموزعين في "سلهيت" في شمال شرق البلاد إلى رفع الأسعار فورا بعد إعلان قرار الحكومة، على ما أفاد قائد الشرطة مد. نيشارول عارف لوكالة "فرانس برس"، كما أكد أن "اشخاصا تجمعوا وتظاهروا أمام كل محطات بيع الوقود في المدينة".

ونُظمت تظاهرات في مدن عديدة في بنغلاديش.

وأكد وزير الطاقة نصر حميد أن قرار رفع الأسعار جاء إثر ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف الوزير: "تقرر رفع الأسعار بناء على الوضع الدولي. سيعاد النظر في القرار حال عودة الوضع (دوليا) إلى طبيعته".