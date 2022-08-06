العالم اليوم - تايوان.. العثور على مسؤول في برنامج الصواريخ ميتا في فندق

انتم الان تتابعون خبر تايوان.. العثور على مسؤول في برنامج الصواريخ ميتا في فندق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 05:45 مساءً - توفي مسؤول تايواني كبير يتولى الإشراف على برنامج إنتاج صواريخ إثر نوبة قلبية في فندق السبت، حسب المعهد الذي كان يعمل فيه، بينما تجري الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.

ووكان أويانغ لي - هسينغ (57) الذي يشغل منصب نائب رئيس معهد توشنغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا، في رحلة عمل جنوب البلاد. وفقا لوكالة الأنباء التايوانية.

وأكد المعهد في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني أنه عثر على المسؤول السبت غائبا عن الوعي في فندق في هنغتشون بمقاطعة بينغتونغ. وأضاف أن "فحص الطب الشرعي حدد سبب الوفاة احتشاء في عضلة القلب وذبحة صدرية".

وقالت الوكالة التايوانية إن أويانغ كان مسؤولًا عن الإشراف على "إنتاج أنواع عدة من الصواريخ"، وتولى منصبه هذا في وقت سابق من العام الجاري".

وتحاول الحكومة التايوانية تكثيف إنتاجها من الصواريخ في مواجهة تهديد غزو من جانب بكين التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها.

وتجري الصين مناورات عسكرية مكثفة حول تايوان منذ الخميس ردا على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي للجزيرة في وقت سابق من الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام صينية رسمية الجمعة أن عددا من الصواريخ حلقت فوق كبرى جزر تايوان.