العالم اليوم - بعدما وجد نفسه محتجزا لساعات..فيديو لدب يخرّب سيارة علق فيها

انتم الان تتابعون خبر بعدما وجد نفسه محتجزا لساعات..فيديو لدب يخرّب سيارة علق فيها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 06:21 صباحاً - في حادثة غريبة شهدتها ولاية مونتانا الأميركية، حوصر دب داخل سيارة زوجين لمدة 8 ساعات تقريبا، بعد أن أُغلق الباب خلفه.

وقال مايك وماريا بيلاتي إن جهاز إنذار سيارتهما انطلق، عندما كانت السيارة متوقفة خارج منزلهم ليلة الأربعاء، ليتبين فيما بعد أن دبا علق داخلها، بينما كان صغاره ينتظرونه في مكان قريب.

وبحسب ما رواه الزوج لقناة "كي تي في كيو"، فقد تم التواصل مع مركز الشرطة لإخباره بالحادثة، ليتم وصله فيما بعد بأحد موظفي الولاية المسؤول عن الحياة البرية والمتنزهات.

وأضاف مايك بيلاتي: "بين الحين والآخر كنا نسمع صوت طقطقة، كان الدب يقضم بصوت عالي، ما أدى إلى تضرر أجزاء داخلية في السيارة بشكل كبير".

ولفت بيلاتي إلى أنه قرر عدم انتظار المساعدة من الجهة المسؤولة، حيث قام باستخدام عصا لفتح الباب من مسافة آمنة، لتحرير الدب، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.