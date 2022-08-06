العالم اليوم - قتلى بينهم أطفال في حريق ببنسلفانيا الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 06:21 صباحاً - لقي عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم الجمعة عندما اندلع حريق في منزل بولاية بنسلفانيا بشرق الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن بين القتلى ثلاثة أطفال أعمارهم خمسة وستة وسبع سنوات، بينما تراوحت أعمار الضحايا الآخرين بين 19 و79 عاما، ونجا ثلاثة بالغين من الحريق.

واندلع الحريق في ساعات الصباح الباكر في نيسكوبيك في شمال شرق الولاية، وفقما ذكرت "فرانس برس".

وقالت الشرطة إن "المنزل دمرته النيران تماما" وإن وحدات قد انتشرت في المكان للمساعدة في البحث عن ضحايا.

وأظهرت صور نقلتها وسائل إعلام أميركية الجدران المتفحمة للمنزل المكون من طبقتين وهي تتداعى، وقد فُتح تحقيق لكشف سبب الحريق.