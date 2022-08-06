إكسترا نيوز: انقطاع التيار الكهربائى فى مناطق كثيرة بقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأضافت عوكل، أن المواطنون فى غزة يعولون على الجهود المصرية للتوصل إلى التهدئة. وتُجرى جمهورية مصر العربية اتصالات مكثفة على مدار الساعة بُغية احتواء الوضع فى غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الارواح والممتلكات، وذلك بحسب بيان عاجل صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

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