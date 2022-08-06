العالم اليوم - بعد أشهر مواعدة.. علاقة كاردشيان وديفيدسون تصل إلى نهايتها

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أغسطس 2022 05:15 صباحاً - قالت وسائل إعلام، يوم الجمعة، إن نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، والممثل الكوميدي نجم برنامج المنوعات "ساترداي نايت لايف"، بيت ديفيدسون، أنهيا علاقتهما بعد مواعدة استمرت تسعة أشهر.

ونقلت "إي نيوز" ومجلة "بيبل" ووسائل إعلام أخرى عن مصادر لم تكشف النقاب عنها، قولها إن الاثنين انفصلا الأسبوع الماضي. ولم يعلق متحدث باسم كارداشيان ولم يرد ممثل لديفيدسون على الفور على طلب للتعليق، بحسب وكالة "رويترز". وبدأت العلاقة بين كارداشيان (41 عاما) وديفيدسون (28 عاما) بعد أن استضافت كارداشيان برنامج "ساترداي نايت لايف" في أكتوبر عام 2021. وتخوض كارداشيان إجراءات قانونية لإنهاء طلاقها من مغني الراب، كاني وست، وتشارك في برنامج واقعي جديد مع عائلتها. وظل ديفيدسون يعمل ضمن فريق التمثيل في برنامج "ساترداي نايتلايف" ثمانية مواسم قبل إعلان رحيله عنه في مايو.

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